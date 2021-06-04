大雷雨狂灌致積水！台鐵「鶯歌=桃園」路線搶修 16:142021/06/04 中時新聞網 許立穎 、 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受豪雨災害影響，台鐵自15：23起，鶯歌站至桃園站間目前路線因積水致運行暫時不通。南北雙線預計17時修復。（翻攝我是在地鶯歌人社團） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受豪雨災害影響，臺鐵自15：23起，鶯歌站至桃園站間目前路線因積水致運行暫時不通。（台鐵提供） 豪雨成災，台鐵「鶯歌=桃園」路線出現積水，導致雙線運行不通，台鐵急搶修，南北列車出現延誤，積水路段預計17時完成修復。 由於鋒面接近及颱風外圍環流影響，中央氣象局針對基隆市、台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，受豪雨災害影響，台鐵自15：23起，鶯歌站至桃園站間目前路線因積水致運行暫時不通，南下/北上列車有延誤情形，預計回復時間至17時。 針對延誤情形，台鐵表示，鶯歌站至桃園站間路線目前已恢復正常。 三高鐵場站開發 招商不畏疫情 台大時雨量209毫米破歷史紀錄 雷雨彈狂炸！7地方暴雨到晚上 (中時新聞網) #積水 #台鐵 #路線 #影響 #不通 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捷報頻傳！彭啟明臉書一張圖 網嗨：這2座水庫爽翻了 21:352021/06/02 生活 雷雨彈升級狂襲 全台10縣市豪大雨特報 16:452021/06/02 生活 桃園2日增28例確診 疫調足跡好市多、大湳市場再上榜 15:142021/06/02 生活 陳美鳳曬和方文琳尬舞片 2雙美腿狂晃超養眼 17:162021/06/03 娛樂 雷雨炸彈狂襲新店畫面曝光 多處淹水超過半個輪胎高 14:082021/06/04 生活 不甘疫情影響收入 桃園男改裝娃娃機台變賭博 14:132021/06/03 社會 基隆增8例 台鐵南港車站商店員工染疫 17:172021/06/01 生活 午後大雷雨 北市共傳出40多起災情 15:342021/06/04 社會 國家級警報！北北基大雷雨 下到2點15分 13:162021/06/04 生活 沈嶸生命靈數6月運勢指南 2號人事業亮眼 9號人桃花大開 15:302021/06/04 運勢 BMW i4正式亮相 ＆ M Power首度推出電動車款-動力底盤篇 10:472021/06/03 汽車情報-主題企劃 生活熱門新聞 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 獨家／直擊大巨蛋落下「瀑布」 民眾疑惑問：排水系統呢？ - 生活 台大時雨量209毫米 雷雨彈狂炸！7地方暴雨到晚上 - 生活 彩雲增強又加速！最靠近台灣時刻曝 氣象局：大雨範圍廣時間長 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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