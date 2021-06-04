受豪雨災害影響，臺鐵自15：23起，鶯歌站至桃園站間目前路線因積水致運行暫時不通。（台鐵提供）

豪雨成災，台鐵「鶯歌=桃園」路線出現積水，導致雙線運行不通，台鐵急搶修，南北列車出現延誤，積水路段預計17時完成修復。

由於鋒面接近及颱風外圍環流影響，中央氣象局針對基隆市、台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，受豪雨災害影響，台鐵自15：23起，鶯歌站至桃園站間目前路線因積水致運行暫時不通，南下/北上列車有延誤情形，預計回復時間至17時。

針對延誤情形，台鐵表示，鶯歌站至桃園站間路線目前已恢復正常。

(中時新聞網)