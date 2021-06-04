澳大利亞統計局公佈的資料顯示，澳大利亞經濟今年第一季度強勁反彈，增長趨勢甚至恢復到去年疫情大爆發前的水準。去年的新冠疫情導致澳洲出現30年來首次經濟衰退，但今年大宗物資價格暴漲，加上被中國制裁的商品也陸續找到替代市場，因此首季經濟成長達到1.8%，高於經濟學家預測的1.5%。

《美國之音》引述澳統計局數字稱，澳大利亞出口全面增長已完全化解因中國貿易制裁而失去的出口貿易額，這是得力於澳全力拓展新的替代市場獲得重大成果。

報導說，在引人注目的煤炭出口問題上，雖然澳連續第4個月無法向中國出口煤炭，對越南的煤炭出口也降低，但今年4月澳洲向印度出口1500多萬噸煤炭，打破兩國煤炭貿易的記錄，加上增加對韓國、臺灣和日本的煤炭出口增加也獲得部分彌補。在失去大陸市場後，澳洲將持續拓展煤炭對印尼、泰國、荷蘭、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、菲律賓和巴基斯坦等小國的市場。

中國曾經是澳州最大的交易夥伴和市場，也是西方國家中少有的在對華貿易中享有盈餘的國家。但是澳洲去年與中國因新冠病毒國際調查發生衝突，中國隨後制裁澳洲煤炭、大麥、葡萄酒、牛肉和棉花等多種商品。據統計，遭中國制裁的商品總價值約為250億美元，約占澳洲GDP的1.3%。

澳洲羅伊研究所首席經濟學家拉賈（Roland Rajah）表示，澳洲遭中國制裁確實損失慘重，但也很快地找新的替代市場，彌補了相當大一部份的損失。其中煤炭尋找替代市場成果最佳，若按年度計算，已經比中國制裁前增加95億美元。

報導說，目前受中國制裁的商品中受影響較大的是葡萄酒和牛肉，但是拉賈認為，葡萄酒和牛肉出口下滑與中澳貿易糾紛無關，主因是澳洲嚴重乾旱，葡萄酒和牛肉的產量本來就不足。

澳貿易部長捷漢（Dan Tehan）曾表示，將要求世界貿易組織設立一個爭端解決小組來解決中國限制澳洲大麥與葡萄酒進口問題。

(中時新聞網)