南投市42歲確診婦人活動史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投市69歲確診婦人活動史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投市67歲陽性個案男子活動史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投市確診、陽性個案，治喪期間關係圖。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投市社區篩檢場次表。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣4日新增2例確診、1例陽性個案；其中，南投市42歲婦人，回埔里鎮參加祖父的喪禮後身體不適，結果確診；她67歲的父親採檢為陽性，但尚未公布確診，這也是南投縣第1起喪禮家族傳播。另1例為南投市69歲婦人，在醫院陪病時不適採檢確診。

南投縣衛生局長黃昭郎指出，陽性個案是67歲住南投市的男性，他在3日因身體不適前往醫院就醫，經核酸（PCR）檢測為陽性，已收治治療中。

陽性個案是回埔里老家辦理父親家祭儀式，家族參與者包括從新北市、台北市及台中市的家族成員，總計匡列接觸者30人，包括家屬15人經核酸（PCR）檢測，陽性1人（女兒），陰性2人，另12人分別請台北市、新北市及台中市衛生局通知採檢，目前皆居家隔離中。喪禮從業人員15人，已完成核酸檢測，採檢結果15人全數陰性，目前皆居家隔離中。曾有公共場所活動史，包括埔里唯格會館、集集火化場、7-11集寶門市、埔里慈濟堂。

67歲陽性個案的女兒，42歲住南投市，確診為新冠肺炎，有發燒、咳嗽等症狀，醫院已收治治療中。她在5月25日以後，即未進入職場，但為確保職場安全，接觸者70人已列為自我健康監測，該場域4日已完成清潔消毒。

42歲婦人公共場所活動史，包括唯格會館、7-11祖祠門市、衣童趣、大觀冰店、埔里慈濟堂、廣元藥局、福倫藥局南投店、八方雲集水餃鍋貼專賣店南投店、綠豆王、南投三和郵局、POYA寶雅南投大同店、清原芋園飲品、劉藥局、黃昏市場。

另外，南投市69歲婦人，6月2日陪同家人前往醫院住院治療，因陪病需進行快篩檢測，結果顯示為陽性，當天進行核酸（PCR）檢測為陽性，確診為新冠肺炎，個案目前無症狀，由衛生局送至集中檢疫所收治治療中。匡列接觸者10名，包括同住者2人，非同住者1人，其他接觸者7人，核酸檢測全數為陰性，居家隔離中。曾有公共場所活動史，包括中興新村第三市場、一滴水麵館（外帶）、全家便利商店南投新村店、南投中興郵局。

此外，5月31日撥配南投縣 AZ疫苗3300劑，截至3日施打2732劑，施打率82.79％。醫事人員已施打1578劑、警察人員施打616劑、消防人員已施打58劑，剩餘568劑，今日仍持續施打中。

東方紅養生會館及養生館核酸採檢專案，接獲諮詢3人，轉介醫院進行核酸採檢，全數為陰性。

由於今日個案發生都在南投市，因此，衛生局啟動「南投市新冠肺炎社區篩檢」，預定6月5日至6月6日辦理三場次篩檢。民眾如與確診者足跡有重疊者或自覺有新冠肺炎（COVID-19）臨床症狀者（發燒、喉嚨痛、腹瀉、呼吸喘、上呼吸道症狀、腸胃道症狀），攜帶身分 證及健保卡，全程戴醫用口罩，勿搭乘大眾運輸工具接受篩檢。

衛生局呼籲端午連假即將來臨，民眾倘欲購買過節食品，務必全程戴口罩，保持社交距離，外出採買時，請先擬好購物清單，盡量避開壅擠人潮，出門一趟買好就盡速離開。連假期間遠居他縣市親友，因考量疫情嚴峻，請以電話或視訊與親友聯繫，盡量避免不必要的人流移動。

(中時 )