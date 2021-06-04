2021年中華職棒季中選秀會將於7月12日登場，4日起開放報名，新人測試會則在7月5日舉行，中職表示，若屆時全台疫情警戒仍維持三級，將會取消測試會，所有報名測試會選手將直接參加選秀會，且不論疫情如何，皆不會取消選秀會。

去年選秀會共有123位好手參與，包含48位在測試會獲得推薦的選手，最終共有48位球員獲得球團青睞，得以挑戰職業舞台。

今年中職受到新冠肺炎疫情影響，在台灣本土疫情持續升溫、全台警戒升至第三級，一、二軍例行賽也全面「喊卡」，目前復賽時程仍須等疫情降溫後才可知。

對於外界關注的季中選秀，中職今天公布選秀日期，將在7月12日舉行，但地點未定，報名時間從即日起至7月6日中午12點。對於選秀會的舉辦方式，中職表示，目前朝現場舉辦選秀會的方式規畫，不論疫情升溫與否，都不會取消，選秀會只會有規模大小的差別。

中職說道，選秀會的規模是否開放球員、球迷甚至媒體到場，要看可舉辦的規模而定，若升到四級，是否改採線上或是延期就需要再召開會議討論。

球團選拔順序依照前一年度全季排名及季後賽參賽球隊逆順序進行指名，味全球團則依據球團代表會議抽籤結果決定，依序為：富邦悍將、樂天桃猿、中信兄弟、統一獅、味全龍。

(中時 )