遠東銀(2845)致力發展數位金融服務，2021年首季離櫃率已達93.2％。隨著國內疫情急遽升溫，全國警戒提升至三級，非必要不出門成為最好的抗疫防守方式，使零接觸的數位金融服務需求增加，帶動離櫃率再推升至94.4％，已逼近該行目標的95％。

遠銀表示，離櫃率為金融服務數位化的重要指標，目前離櫃率達94.4％，表示100筆交易中僅6筆透過臨櫃辦理，其餘均透過數位自動化服務完成。面對此次疫情衝擊，驗證數位金融為防疫新戰力，也驗收遠銀多年來深耕數位金融的數位化成果。

而疫情除帶動數位金融發展，也改變客戶對使用數位金融服務的習慣。遠銀對數位客群進行大數據分析發現，客戶透過數位金融完成交易的最熱門時段為中午休息時段，可見即使是銀行營業時間，客戶也不想親自跑銀行、仍選擇以數位方式完成金融交易。

遠銀數位金融事業群副總經理戴松志表示，因應疫情轉趨嚴峻，客戶對數位金融服務需求大升。遠銀發現，客戶在白天使用數位金融交易在1年間跳增5倍，晚間8點至隔天清晨6點的夜間交易時段更活躍、跳增達6倍之多。

而隨著三級警戒延長至6月14日，遠銀亦發現民眾對零接觸的行動支付需求大增。自今年以來，客戶透過數位金融子品牌Bankee社群銀行的數位存款帳戶，連結「電子支付帳戶」的使用劇增達3.5倍。

在疫情及宅金融推波助瀾下，加快數位金融服務發展。遠銀表示，未來將持續以「務實的數位金融」為核心，繼續深耕客戶需求及體驗優化、金融服務流程數位化及創造新商業模式三大面向，提供滿足客戶多元需求的便捷金融服務。

(時報資訊)