專業特用化學材料通路商-崇越電(3388)因近期缺貨問題未解，5月合併營收7.06億元，月減3.29%，不過崇越電認為，第2季及第3季營運可望維持第1季水準，崇越電通董事長潘振成表示，由於日本信越新產能預計第3季開出，可望解決貨源取得問題，今年營運可望比去年好。

崇越電為專業電子化學材料通路商，主力產品為日本信越化學矽利光全系列4000多項材料，並代理其他國際品牌材料及設備，提供超過一萬家客戶材料與設備之完整解決方案。公司近3年來聚焦發展消費性電子、化妝品、汽車、醫療及運動休閒五大重點產業，且客戶類型及各項產品占比皆相當分散，有效交易客戶超過1萬家，單一客戶營收佔比小於3%，加上每年都會發展出新應用領域的材料，讓公司營運相對穩定。不易受單一產業之影響。

終端需求強勁帶動相關應用矽利光產品呈現供不應求，但各項上游原物料因諸多因素導致供應不足，加上運輸成本高漲，缺料問題難解，潘振成表示，第2季及第3季供需失衡及缺貨仍會持續，原料價格將維持高檔，預期日本信越新產能開出貨可望解決貨源問題。

崇越電通5月合併營收7.06億元，月減3.29%，年增19.4%，累計今年前5月合併營收達36.48億元，較去年同期成長達20.82%。

崇越電指出，各類型產品訂單需求仍十分強勁，目前訂單能見度已到第3季，但上游原物料供給持續吃緊，短期內缺櫃及缺貨問題仍無法明顯解決，部分矽利光材料依舊供不應求，待後續原廠新增產能陸續開出後，缺貨問題可望逐步緩解，今年營運展望正向，可望比去年好。

(時報資訊)