因應台灣COVID-19疫情狀況持續嚴峻，及配合疫情指揮中心全面第三級防疫警戒指導，味全(1201)宣佈，即日起暫停第五屆味全學生新品開發競賽相關活動。

味全今年雖已投入近千萬資金，並安排業界及校園講師預備授課，但鑒於競賽活動部份為戶外接觸及團體行動，為避免造成台灣疫情風險升溫，雖競賽已進入報名階段，並已於全台各食科、企管校園進行說明宣傳，依然宣佈，全面配合政府防疫措施，自即日起第五屆競賽活動暫停一年，競賽復辦時機需視台灣疫情狀況，並配合防疫警戒層級規範而定。

味全在5月中旬為擴大中國大陸食品事業發展，同步調整相關組織架構調整，向杭州味全食品有限公司購入其100%持股之蘇州味全有限公司全部股權，其投資金額不高於人民幣2億元整。投資新設廣州味全，其投資金額為人民幣5200萬元整。投資新設味全管理諮詢(上海)有限公司(名稱暫定)，其投資金額為人民幣3,00萬元整， 以股權轉換方式取得味全BVI有限公司持有的杭州味全食品有限公司全部股權。

(時報資訊)