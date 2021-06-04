因應全台疫情擴散，在「停課不停學」的原則下，各縣市學校都改採在家線上學習方式進行教學，為讓全台弱勢家庭孩童，在疫情期間能擁有線上學習資源，由慈濟基金會與臺大教授葉丙成共同推動下，包括KKday 酷遊天公司及jetfi桔豐科技公司協助，於4日匯集各地資源，將於7日緊急配寄15000個4G分享器給各縣市教育局之所需，無償協助弱勢家庭，讓學童們有更為順暢的上網與線上學習環境。

慈濟基金會指出，教育部為了顧及全民防疫與學童健康，推動「停課不停學」的防疫政策，讓學童進行居家線上學習。為了能共同支持教育部「停課不停學」的教育政策，考量弱勢家庭學童除了有獲得教育部、縣市教育局處和電信業者提供的siｍ卡之外，也需要上網的無線分享器，因此創辦PaGamO線上教育平台的台大葉丙成教授與慈濟基金會積極聯繫討論，共同思考解決方案。

慈濟基金會與臺大教授葉丙成共同推動，包括KKday 酷遊天公司及jetfi桔豐科技公司協助，將於7日緊急配寄15000個4G分享器給各縣市教育局之所需，無償協助弱勢家庭，讓學童們有更為順暢的上網與線上學習環境。(戴志揚翻攝)

慈濟基金會表示，幾經多方努力聯繫與探詢，感恩KKday 酷遊天股份有限公司陳明明董事長以及jetfi桔豐科技股份有限公司共同支持響應，在全民共同防疫與支持學童線上學習的理念下，用公益合作模式，以優惠價格提供超高品質的無線分享器，由慈濟租借兩個月的方式，緊急配寄15000個給各縣市教育局之所需，無償協助弱勢家庭，讓學童們有更為順暢的上網與線上學習環境。

慈濟基金會指出，感恩各縣市教育局處對此案的支持，在嚴峻的疫情下，透過政府與民間的跨界合作，包含慈善、線上教育平台、旅遊業、科技業等合作，讓弱勢學童教育學習之路能持續向前。

(中時新聞網)