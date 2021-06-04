柯文哲召開記者會說明

日本贈送的124萬劑AZ疫苗在4日下午抵達台灣，外傳此事由副總統賴清德牽線奔走，才促成此事。對此，台北市長柯文哲今(4日)表示，之前311台灣捐款最多，台日關係很好，特別是民間，日本做決策一定符合國民期望，相信很多人都有去幫忙，有功勞的人很多，應感謝的是台灣人民。

柯文哲下午在北市疫情例行記者會中，被問及日本送疫苗能解決台灣疫苗問題嗎？另針對外傳賴副總統求援前安倍首相系統人脈，終致促成此，他是否有看法？對此，柯文哲表示，目前台灣疫情相當緊急，在三級管制之下，只是撐住而已，只要是國際有認證的疫苗，價錢不是太離譜，可以進來，先把疫情擋住，日本政府不會做出違背日本國民意志的事情。

柯文哲說，以前311震災，台灣對日本的捐款是全世界最多，日本還建立紀念碑感謝台灣，這證明日本跟台灣關係很好，一件事的成功不會只有一個人，要感謝過去台灣人對日本311的幫忙，現在台灣有困難，日本政府做決策一定是符合日本國民期望的，因此要感謝的是台灣人民。

至於疫苗怎麼發，柯文哲說，中央還是有防疫專家，現階段疫苗分配恐怕要思考，處理防止疫情擴散最後的手段就是打疫苗，所以疫苗不見得要按照總人口平均分配，主要是打疫苗防堵疫情擴散。

此外，台南市長黃偉哲提到，應該讓日僑先打疫苗，柯文哲說，這沒有什麼不應該，這是日本送我們的，日僑有優先權也是合理的

(中時新聞網)