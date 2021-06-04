我國今又公布三例接種AZ疫苗後的嚴重不良事件，其中一例疑似為血栓個案，目前正在醫院診治中，進行相關的血小板數檢查，其餘兩例嚴重不良事件則分別為疑似蜂窩性組織炎，以及出現視力模糊。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨新增的三例嚴重不良事件通報年紀分別為20多歲、20多歲、40多歲，為兩女一男，其中一例在接種後2天出現左手臂紅腫，經醫師診斷疑似為蜂窩性組織炎，已給予抗生素治療。

另一例則是在接種後2天出現右肘瘀青、頭痛、噁心、腹痛、胸悶等症狀，就醫檢查發現有血小板偏低、D-dimer異常而住院診治，目前持續追蹤中；第三例為接種後5天左眼出現黑斑紋，兩眼視線模糊，視力減弱等，而至眼科診所就醫，初步檢查無異常，目前眼力模糊狀況已改善，持續門診追蹤。

莊人祥指出，昨天單日共有5萬4736人完成疫苗接種，目前全國共累積62萬1322人次接種AZ疫苗，其中公費對象佔58萬人次，其餘均為自費對象。

(中時 )