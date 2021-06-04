北市府今日舉行疫情記者會，市長柯文哲指出，由於PCR通報系統仍有時間差，未來會搜集各大醫院急診室的快篩陽性數字，作為政策決定和疫情判斷的指標，且潛在感染源已從擴散到各地，三級警戒短期內無法解除，否則一放鬆確診數就會飆升。

柯文哲表示，中央今日公布本土個案472例，其中包含校正回歸，顯見目前PCR通報系統從檢查、確認到宣布，顯然還有時間差，要思考如何更精確。未來將搜集各醫院急診室的快篩陽性數目，作為日後的疫情判斷與政策決定，這是面臨一大堆校正回歸的折衷應變方案。

他說，目前快篩陽性到PCR陽性個案約有80％，有20％是偽陽性，快篩陰性到PCR陽性個案則有1％，但這數字不重要，不要斤斤計較數字要百分百正確，但監測北市每日快篩陽性的數目已可看出趨勢，至少有八成準確，時效上比PCR快。

他分析，潛在感染源已經從萬華散布到北市各區，可說防不勝防，將來整個台灣要抱持感染源在身邊的心態。他也認為，短期內三級管制無法解除，既然潛在感染源這麼多，一放鬆確診數就可能飆上去，要思考如何在不影響民生狀態下達到疫情管控，撐到疫苗可以來。

柯說，萬華3快篩站雖可看出大區域的樣本數，如昨天總快篩數量為609人，百分比已降到4.4％，但這不代表已經改善，因為來篩檢的人數會不同，與其看百分比，不如直接看篩檢陽性的數目，目前疫情的確有被控制，卻沒被撲滅，還是在社區流竄。

(中時 )