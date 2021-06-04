國際美元反彈，台股4日開低震盪回檔終結連五紅，外資賣股並進場買匯，但出口商見機順勢拋匯，使得新台幣先貶後升，再回到平盤上下整理，終場收在27.721元1美元，貶值1.7分，台北外匯經紀公司成交量8.91億美元。

新台幣同時也收周線，累計本周升值4.6分或0.17％，為連續三周升勢。外匯交易員指出，美國經濟數據表現佳，激勵美元走揚，且美股四大指數領跌，台股開低重挫逾160點，尾盤跌幅縮小至98點，收在17,147點。外資由買超轉為賣超新台幣166億元，並進場買匯，新台幣跟著走貶，但在出口商順勢進場拋匯後，回到平盤上下，最後則是小跌作收。

外匯交易員認為，本土疫情續燒，但日本疫苗抵台，有利提振信心，接下來若有更多疫苗到貨，預料股市仍有機會向上。短線先看美國最新發布的非農就業數據，主導美元及外資動向，也決定新台幣升貶。

(工商 )