高雄4日新增1例本土確診個案，該確診者案10472居住於小港區，3日出現症狀，因此到院就醫、篩檢後，採檢結果呈陽性反應，目前感染源尚未找到，而中央流行疫情指揮中心公布的確診者案10261也曾到過高雄，高市府在防疫記者會上公布2人的相關疫調資料及足跡。

根據高市府衛生局疫調顯示，案10472是居住在小港區的20多歲男性，自5月31日開始有發燒、頭痛、頭暈、咳嗽等症狀，6月3日至自行到醫院就醫並採檢，PCR檢驗結果為陽性，且CT值僅17，具有高傳播風險，感染源至今不明，目前隔離治療中，包含家人在內，總共匡列47名接觸者。

高市府衛生局表示，在對案10472的疫調過程中，因為確診個案回憶足跡的進度不如預期，所以到目前為止，詳細的疫調結果還未完成，包括感染源及是否到過相關的高傳染風險地區，都必須再進一步釐清，目前得知他曾在5月31日中午、6月1日晚間到過7-ELEVEN大坪頂門市，也曾在5月31日下午到50嵐光明新厝店買飲料。

而新北確診者案10261是50多歲男性，居住於新北市，長期在北部擔任裝潢工人，曾於5月28日與友人開車返回屏東家鄉，行經高雄時到彌陀友人家作客吃飯，停留時間約1小時，隨後便開車回到屏東，共匡列7位接觸者。

(中時 )