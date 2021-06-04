屈中恆（左起）、葉舒華、Dora與KID一起出任務「採桂竹筍」。（Cube Entertainment提供）

韓國人氣女團(G)I-DLE台灣成員葉舒華返台休假「玩很大」，自招是《綜藝玩很大》粉絲，她4月底跟著節目單位到苗栗兩天一夜走透透，把返台唯一外景錄影通告獻給玩很大的舒華首次參與台綜，不但第一次為了外景錄影在外過夜來去苗栗住一晚，挑戰野外競賽遊戲自豪「體力佳」的她更完全豁出去放膽玩。

行程滿檔的舒華今年3月底返台放假，相隔1年多的時間沒回家的她趁著這次放春假的機會跟家人團聚，也順道好好吃她最想念的台灣美食小吃，像是牛肉麵、滷肉飯、蔥抓餅、 客家小吃等等，也因為太久沒吃這些朝思暮想的食物，她自招一餐常吃兩碗飯，坦承目前是「發福」狀態的她笑說：「 我最愛吃阿婆（祖母）煮的豆豆飯、炒蛤蜊，她做的冬瓜茶特別好喝，反正阿婆煮的我一定都吃光光！」

她也趁著空檔開啟個人IG帳號「yeh.shaa_」，愛狗的她以2隻愛犬為大頭貼，不到一天就突破40萬人追蹤，人氣驚人，而在台韓兩地擁有大票粉絲的舒華難得回台灣，在4月中隔離出關時趁機小小春遊一下，只見皮膚白皙透人的她儘管戴著口罩走在路上，竟被眼尖的歌迷認出，她也親切地跟粉絲們打招呼寒喧及互相加油，她笑說：「印象最深刻是有一次跟朋友走在路上，結果有一位開垃圾車的叔叔特地開到我們旁邊，還拉下窗戶大叫我的名字，對著我喊『妳好棒！加油！』當下覺得蠻害羞的，哈哈 ！」

相隔一年多終於返台與家人團聚的舒華除了了結「吃家鄉美食」這個心願外，更完成了她人生第一次參加台綜《綜藝玩很大》的成就解鎖，原來從該節目開播以來就是忠實粉絲的她，在韓國工作之餘常在網路上看相關影片片段，讓原本就對於節目中真槍實彈的遊戲比賽很感興趣的她躍躍欲試，再加上自認玩遊戲有天賦及體力不錯，趁著難得返台機會，終於完成了自己上節目的心願。 最近由於疫情嚴峻，早在4月底就錄完影的舒華這幾個禮拜都好好待在桃園老家防疫，除了在家追劇也不忘曬出幾張捲頭髮的自拍照及家外的夜景照與粉絲分享近況，預計暑假返回韓國上工的她對於防疫非常重視，她特別呼籲粉絲：「無論身處何處，基本戴口罩、勤消毒、沒工作盡量不出門，好好宅在家最安全。」

挑戰野外遊戲，舒華不擔心體力，做得最足的就是「防曬」，請化妝師帶足防曬用品的她，只要空檔就「補」，天生就是白皙美人的舒華因為勤加注重防曬，讓她錄影時燈光師用光儀對她打光竟然會「過曝」，問舒華平常怎麼美白？她笑說：「要謝謝媽媽生得好，遺傳到她也是白皮膚的基因，讓我不容易變黑，平常也很少擦美白產品，不過最重要的就像我IG上寫的『注意防曬』，只要外出就一定會擦很多防曬產品！」首次參加台綜的她，跟著主持人吳宗憲、KID的腳步，在製作單位的安排下到苗栗做兩天一夜的錄影，這也是她出外景節目第一次在外過夜，她笑說：「一開始有點擔心 但是大家都很照顧我 所以覺得之前擔心的好像都是多餘的！」錄影過程最讓舒華感到開心的是聽到主持人憲哥的聲音，她表示：「憲哥的聲音是從小時候就認識的聲音，這次上節目現場聽到覺得好立體，很神奇！」

她也整個豁出去玩到不亦樂乎，不僅跟同隊的KID、屈中恆、Dora相處融洽，還與大家打成一片，跳舞、俏皮用韓語打招呼樣樣來，完全沒有第一次參與台灣綜藝節目錄製的生澀，可愛模樣更讓隊友們對她照顧有加。其中有一段舒華得跟著團員一起出任務「採桂竹筍」，只見戴上斗笠、換上雨鞋、袖套一身標準「農婦裝」下田的她完全沒有偶像包袱，甚至看到蟲蟲大軍也處變不驚，儼然是愛玩冒險遊戲的專家。有趣的是，同隊的屈中恆因為女兒非常迷舒華，趁著節目空檔還特別讓兩人在空中「相見歡」，沒想到電話一頭的屈中恆女兒竟然因太激動而哽咽，最後掛電話前還特別叮嚀老爸說：「爸，拜託不要拖累舒華！」逗趣模樣讓全場笑翻。

(中時 )