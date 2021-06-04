疫情見曙光？台東連續兩日都加零，台東縣長饒慶鈴3日也因此未開疫情說明會，近3000名鄉親湧入她的臉書按讚，也紛紛留言「我愛嘉玲」、「感謝第一線醫護人員的辛勞」。

饒呼籲民眾沒事千萬不要出門、外縣市鄉親忍一忍，口罩戴好戴好；此外，部分民眾也在該篇貼文夏留言，端午節才是大敵，請大家拒絕遊客，並請鄉、里、鄰長務必落實調查是否有外縣市民眾回鄉過節。

據了解，這是台東自5月31日、及6月3日以來，第3度迎來零確診，讓不少民眾齊喊太棒了，而台東累計至目前已有21名確診者。

(中時 )