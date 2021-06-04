蔡英總統今針對防疫工作與疫苗進度發表談話；總統表示，今天有一個好消息。日本政府提供給我們的124萬劑AZ疫苗，已經抵達台灣。謝謝這段期間，所有為疫苗奔走的台日官方和民間人士，因為有各位的幫忙，再一次見證了，基於共享價值、互相扶持的「台日友好」真諦。

她指出，不只是日本，昨天美國白宮也宣布，會將台灣納入對全球捐贈疫苗的規劃當中，對於美國政府及時伸出援手，我也要在此表達感謝之意。

總統說，她也要肯定這段期間，辛苦工作的外交團隊夜以繼日，把握每一個可能爭取到疫苗的機會，為協助台灣防疫而奮戰。接下來，會持續跟相關國家來溝通，希望能確保更多疫苗的穩定供給。

她強調，要請大家理解，疫苗供給緊張，不是只有台灣，事實上各國政府都在爭搶疫苗。台灣的國際處境很艱困，疫苗還沒有上飛機，都有可能有變數。

總統還提到，前幾天有護理師遭到確診者攻擊，前天她也打電話慰問受傷住院的護理師。昨天看到傷勢較輕的護理師，因為掛念疫情和工作夥伴，在休養了一天後，就回到崗位繼續照顧病人，看了實在讓人不捨又感動。

她說，防疫人員都是盡了全力在拚，這一仗，要拜託所有的國人同胞，給他們最大的支持和鼓勵。尤其疫情進入社區感染後，只要防疫一鬆懈，確診人數就會增加，大家一定要持續警戒，才能減輕前線醫護的負擔。

她表示，這兩天，受到颱風影響，氣象局也發布了大雨及豪雨特報，要提醒大家，防疫也要防颱，請大家注意颱風動態、注意安全。

(中時 )