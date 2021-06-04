花蓮今新增一例確診，是上個月萬華大舅子到花蓮妹婿家中作客，已使得整個家族親友累計15人染疫，另染疫民眾已有3人出院。因疫情仍嚴峻，未來疫苗將陸續到位，縣長徐榛蔚稍早號召退休、退職醫護人員，加入防疫行列，協助各鄉鎮市施打疫苗，徐今天說，已經召募到111位退職退休醫護人員報名，感謝醫護人員幫忙。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，新增案10364是60多歲女性，病毒最初感染源來自萬華大舅子，因家族相聚，導致病毒一路傳播，迄今家族已有14人被傳染。因家族群聚，已被匡列居家隔離，但60多歲女性的丈夫前幾天確診，這位女性 30日才出現發燒發熱，2日晚上11點左右發燒不退，衛生局3日安排前往部立花蓮醫院採檢、3日陽性確診。

朱家祥說，新增個案家族多人因稍早已匡列居家隔離，沒有外出，但提醒居家隔離，家人間仍要保持適當距離，否則仍有互相感染之虞，所以本週末假日，希望民眾待在家大掃除，保持室內乾淨通風，減少病毒傳染。

徐榛蔚說，日本捐贈124萬劑疫苗已抵台，中央會規劃分配地方數量，醫護人員、消防人員都會施打，再來長照機構人員也會施打、慢性病也是規劃先施打對象，目前惟有疫苗到位才能逐漸阻擋疫情，因此縣府已經號召到111位退職退休人員，後續會安排受訓內容，為未來協助施打疫苗做準備。

至於昨天，開罰不戴口罩仍有25件，徐榛蔚說，員警執法開罰碰上不理性民眾開罵，她要跟鄉親說，疫情緊張、也都有勸導時間，員警也很不願意對鄉親長輩開罰，但戴口罩是基本防疫作為，唯有從保護自己做起才能不傳染他人。

(中時 )