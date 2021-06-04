創業家兄弟（8477）自去年來營運陷低潮，去年第三季公告將整併旗下松果購物，日前松果也再發公告，原松果購物董事長的郭家齊辭任董事長，改由郭書齊擔任。現有消息指出，郭家齊、廖家欣（原創業家兄弟總經理）夫妻檔將陸續離開公司重新創業，並開設新電商平台「拍拍圈科技」，據悉，該公司為全新的C2C平台，是類似「旋轉拍賣」的二手選物拍賣平台。此外，外傳創業家兄弟旗下運動市集也將陸續整合，以集中集團資源。

據悉，新成立的拍拍圈科技，位置就位在創業家兄弟總部附近，但將不會由創業家兄弟投資。創業家兄弟去年第三季宣布將整併松果購物，預計今年下半年將陸續產生綜效。而除了整併松果購物以外，原本創業家兄弟旗下的運動市集也將陸續被整合，以集中集團資源。

電商產業競爭，大者恆大的態勢越來越明顯，去年疫情延燒，大型電商營運持續創高之下，但這波利多對中小型電商來說「看得到吃不到」，營運反而陷入苦戰。創業家兄弟自去年第三季起單季呈現虧損，雖2020全年仍守住獲利，每股盈餘0.49元，卻已寫上櫃以來低點。至今單季仍未損平，已是連續三個季度虧損。單月營收已連續12個月年對年呈現衰退，累計今年1～4月營收11.84億元，年減近三成。第一季每股淨損0.64元，較去年同期盈轉虧，虧損幅度與上季相當。

創業家兄弟去年第三季開始啟動集團整併，預計今年五月底完成後，松果購物將成為創業家兄弟百分百持股的子公司。先前郭書齊在股東會上表示，整併效益可以分兩塊來看，一是組織整併，包括把開發團隊、業務團隊整併，避免人力與資源上的浪費。此外，消費者到松果購物買東西，松果購物也需要流量導引的成本，但買的東西都只能侷限在松果的平台，效益相對不好，因此接下來會朝一站式服務邁進。

(工商 )