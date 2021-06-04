針對７名密集接觸者進行PCR採檢，所幸均為陰性，目前院內採分流分棟管制，減少不必要群聚。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

院方指出２日晚間７點半，院內委外照服員公司通知他們，有一名照服員主動告知有與彰化麻將確診者足跡重疊，但未列入危接觸者，該員當晚到醫院採檢遭拒。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

3日再度自醫院自費PCR採檢為陽性，事後經查確認曾去確診者處所打麻將，目前該員已由衛生單位安排住院。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣政府今公布最新疫調，位在南彰化田中鎮的某安養機構傳出有照服員染疫，院方緊急對員工、院民等安排快篩採檢，並針對7名密集接觸者進行PCR採檢，所幸均為陰性，目前院內採分流分棟管制，減少不必要群聚。

院方指出2日晚間7點半，院內委外照服員公司通知他們，有一名照服員主動告知有與彰化麻將確診者足跡重疊，但未列入危接觸者，該員當晚到醫院採檢遭拒，3日再度自醫院自費PCR採檢為陽性，事後經查確認曾去確診者處所打麻將，目前該員已由衛生單位安排住院。

院方表示，接獲通報後立刻將該員負責的區域進行全面清消，並與其他住民隔離，並清查所有住民與工作人員身體狀況與體溫，所幸均無異常，隨即進行全院區的清消工作，3日下午台中榮總醫護團隊進駐協助普篩，總計501位住民、工作人員均為陰性，另外針對7名密切接觸者進行PCR採檢，檢驗結果亦均為陰性。

院方強調，目前已緊急啟動防疫應變計畫，整個院區進行大規模的消毒作業，並針對確診者個案盡其所接觸的環境，及人員進行疫調，後續將會密切追縱，確保所有工作人員與住民能健康與安全。

(中時 )