全台持續維持第三級防疫警戒，台北市、新北市仍是疫情最嚴峻的地區。今（4）日新北市長侯友宜在新冠肺炎防疫應變記者會中公布，疫情在新北市持續擴散，今日疫情熱區新增8個區，總計15區；15區中高風險里總和共207個，清單將會公布在新北市衛生局的防疫專區，以及新北市災訊E點通網站中，民眾可前往查看，了解自己是否為在染疫風險較高的位置，並且減少外出活動的機會，降低染疫風險。

台灣地區新冠肺炎疫情仍屬於高峰期，雖然進入第三級警戒已久，確診數仍舊沒有明顯下降。隨著疫情擴散，新北市今日在災情應變記者會中，除了原本確診數較高的板橋區、中和區、三重區、新莊區、新店區、永和區、土城區（7區）之外，另將確診數量逐漸提高的「蘆洲區、汐止區、樹林區、淡水區、泰山區、林口區、五股區、三峽區」（8區）也新增為疫情熱區。並以「里」為單位，區分出高風險、中風險、低風險。根據統計，今日新北市轄內15疫情熱區中，高風險里共207個。

6月2日新北市政府在記者會中宣布，將疫情最為嚴重的28個里，列為「重熱里」，並且為了造成民眾恐慌，「重熱里」的清單不會公佈，但是區公所、里長，都會收到通知。

今日侯友宜市長在記者會中宣布，仍舊是不會公布「重熱里」清單，但是疫情較為嚴峻的15個行政區中的207個高風險里，都會公布新北市衛生局的防疫專區，以及新北市災訊E點通網站（當前新北市災訊E點通網站的高風險里情單尚未更新，會進行滾動式調整）。民眾只要前往查詢，即可了解。並請民眾持續提高防疫警覺，維持低度活動。

新北市災訊E點通網站可查詢新北市疫情熱區的「高風險里」。（摘自新北市防疫應變記者會）

侯友宜市長今日宣佈，新北市現在已經開設32個篩檢站，其中14個位於社區之中，總篩檢28431人，昨（3）日陽性率為1.4%。侯友宜提醒重熱里雖然沒有公佈，但是透過里長廣播里民都可以被通知。因此再度呼籲，重熱區的民眾若是身體有疑似染疫的症狀，或是擔憂自己可能染疫的民眾，都可前往就近的篩檢站或是醫療院所進行篩檢，呼籲民眾廣篩，盡快找出隱藏陽性確診者，來進一步抑制疫情。

新北市宣布成立到宅快篩隊，要進一步防堵隱形傳播鏈。（摘自新北市防疫應變記者會）

根據新北市政府統計，新北地區的染疫民眾有高達4成都是家庭接觸傳染。因此呼籲民眾減少親友探訪的機率；而為了進一步防堵隱形傳播鏈，新北市宣佈成立「到宅快篩隊」，會邀請醫師、護理師到宅快篩，服務對象以與確診者接觸的老幼以及身心障礙者、且無法自行前往快快篩站的民眾為主，若是發現快篩陽性者，則會立即加做PCR（核酸檢測）。到宅快篩隊會以疫調人員發現的家戶需求來轉介，或是民眾可透過新北市檢疫隔離關懷中心來告知。

(科技)