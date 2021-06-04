隨著美國總統拜登宣布6月底前將向國外提供8,000萬劑新冠肺炎疫苗，白宮更於3日宣布將先釋出2,500萬劑疫苗，而台灣也在接受的名單之中。對此，美國在臺協會(AIT)4日發布新聞稿，指出美國民眾不會忘記一開始身處新冠肺炎大流行時，台灣曾慷慨援助口罩與其他醫療緊急物資。至於援台疫苗的具體細節，之後會更進一步宣布。

新聞稿指出，對於台灣也在接受疫苗的名單之上，AIT熱切地歡迎。先前美國面臨新冠肺炎打擊時，台灣慷慨地援助口罩與緊急物資，美國民眾始終謹記在心。隨著新冠疫情在亞太升高，加上全球也面臨疫苗短缺，今天白宮的捐贈將協助台灣保護最急需保護的民眾。

新聞稿還表示，就在美台持續合作對抗新冠肺炎於全球大流行的同時，這批捐助的疫苗不只象徵雙方合作的一部分，隨著台灣持續採購莫德納疫苗，以及日本捐贈的AZ疫苗，意味著台灣疫苗劑量將得以充足。

文中最後感性地提到，從美國卡崔娜颶風、台灣莫拉克颱風，到日本311大地震，美日台民主政府將持續延續危難時期互助的傳統。

稍早，白宮發言人莎琪(Jen Psaki)在記者上宣布，部分疫苗4日就會出貨。至於輸出的疫苗將由美國食品藥物管理局批准的疫苗庫存中撥出，包括輝瑞、莫德納與嬌生疫苗。

(中時新聞網)