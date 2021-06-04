台灣疫情延燒，中央與地方首長紛紛祭出新的防疫規定與政策。台北市因萬華阿公店之亂，成為這波疫情的焦點，而這幾天議題也從圍堵疫情走向疫苗爭奪戰。根據「QuickseeK快析輿情資料庫」分析國內重量級政治人物近7天的網路聲量排行，台北市長柯文哲以務實的談話，聲量高達133614筆，六都市長聲量第一名。新北市長侯友宜展現的前瞻魄力，也取得不少分數，聲量為107195筆，為六都市長聲量第二名。

根據臉書粉專「QuickseeK快析輿情資料庫」4日分析指出，台北市、新北市與桃園市確診人數較多，台北市是這波疫情衝擊的核心。相較衛福部長陳時中每天中午兩點的念數字時間，台北市長柯文哲務實的談話，像是砸病歷諷刺中央在冷氣房看數字、批評6400億亂花不如拿點錢去買疫苗、校正回歸是亂創名詞擾亂大家，聲量高達133614筆，為六都市長第一名；柯P這段時間的高人氣，儼然成了疫情地下總指揮官。

而新北市長侯友宜強勢喊出要八大行業停業、開放民間捐疫苗、作封城兵推，展現地方首長的前瞻魄力，在這一波抗疫也取得不少分數，聲量達107195筆。不過，侯友宜下一輪的挑戰，是如何有效壓制社區病例數不再上升，在雙北執行力的比評下，若輸給阿伯太多，恐怕就會開始失分了。

桃園市長鄭文燦為六都市長聲量第三名，由於這波3+11防疫破口，發生在他的轄區諾富特飯店，難辭其咎，聲量有16824筆，空戰攻防，少輸為贏。

至於中央部會三巨頭的網路音量和熱門議題，顯然對抗疫情的重責大任，目前還是衛福部長陳時中一人在扛，好的壞的都概括承受，聲量244269筆居第一。而這幾天議題從圍堵疫情走向疫苗爭奪戰，總統蔡英文開始被迫走進風暴中心，人民很清楚，外交國際是總統的權責，績效就看現在，聲量為107781筆。而行政院長蘇貞昌在這一波大爭議中，竟然全身而退，完全不受砲火攻擊。連行政院推出的8400億元大撒幣政策，敵、我眾雙方都沒有出現攻防，冷到不行，聲量為25069筆。

(中時新聞網)