電子出貨動能推進，三福化(4755)5月營收3.36億元，月增11.25％，年成長25.63％；前5月營收16.08億元，年成長9.9％。三福化半導體應用營收占比從2017年4％提高至9％，今年可望挑戰雙位數成長。因應高階IC封裝製程改變，推出可回收光阻劑剝離劑，台灣南科的IC顯影液製程則加以優化。

此外，上緯投控(3708)也因風電、碳纖維訂單加持，5月營收8.62億元，年增11.95％；前5月營收46.51億元，年成長76.76％。

三福化化學品（TMAH顯影劑廢液回收）營收占比約31％、精密化學品（面板、半導體應用產品）約49％、基礎化學品20％。第1季稅前淨利1.28億元，淨利1億78萬元，EPS1元。

三福化表示，越南年產3,200噸海防材料新廠已完工，正展開認證，主客戶為太陽能電池廠商，預計下半年貢獻營收；氣體廠估第二季落成啟用，最快第四季貢獻營收。

此外，三福化顯影劑回收月處理量增至600噸；顯影劑（TMAH）回收廠新擴建計畫預計最快2022年投產，月產提高至1,200噸。

上緯指出，目前風電葉片樹脂事業新增Vestas、上海電氣等國際大廠客戶；環保耐蝕材新增GE等大客戶。大陸十四五規畫二氧化碳排放於2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和，並宣示2021-25年間年均新增風電裝機50GW以上。業界預估大陸風電市場2021為35-40GW，2022-2025達35-50GW。

(工商 )