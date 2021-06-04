智伸科技因汽車、電子及運動零組件銷售及出貨成長，5月合併營收攀升至7.53億元，年成長72.81％；前五月合併營收達37.75億元，年增幅52.31％，雙雙改寫同期新高。智伸科表示，第二季雖有車用晶片吃緊、新台幣匯率升值、疫情、歐美線海運塞港等不利因素襲擊，智伸科預期第二季營運正向發展。

智伸科表示，智伸科汽車事業部除汽油高壓泵浦及GDI系統相關關鍵零組件出貨維持高檔外，傳動系統AT、CVT及DCT等相關零組件也因油電混合車、電動車等新車款需求增溫而增溫，主要客戶拉貨力道成長，運動、電子零組件產品出貨動能，造就智伸科營收規模放大。

智伸科指出，近日美國拜登再次提議推動美金1,740億元電動車計畫、美國BorgWarner推出應用在高壓油電混合車的eTurbo解決方案等，智伸科明顯感受到主要一階(Tier1)汽車零組件供應商大廠客戶，其與全球各品牌車廠及整體汽車產業鏈的研發重心皆積極朝向節能減碳、電動車、自動駕駛等技術進程，創造智伸科汽車事業業務接單動能，智伸科也會持續與主要客戶共同研發、設計及認證的優勢，開發更多高附加價值產品。

智伸科指出，展望2021年第二季，智伸科謹慎面對包括全球疫情蔓延、新台幣匯率波動、歐美線海運塞港、車用晶片供應吃緊等對公司整體營運不確定性風險，不僅持續落實各廠區及總公司的各項防疫措施，也積極與主要客戶保持穩定開發新產品的腳步。智伸科期望在全球政府政策刺激消費者購車意願提升，新車銷售市場持續保持火熱下，主要客戶對智伸科汽車關鍵零組件產品拉貨動能強勁，創造智伸科穩健的訂單能見度及產能利用率，同時隨著新產品持續汰換舊產品、自動化產線持續導入，讓智伸科整體營運朝正向發展。

(工商 )