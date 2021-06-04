財政部台北國稅局表示，我國將於今年7月1日公布確定欠稅案件，若個人欠稅金額超過1千萬元、營利事業欠稅金額超過5千萬元，皆會被公告在財政部「欠稅大戶」名單，公告期間為6個月，從今年7月到12月底。

國稅局指出，為有效防止大戶欠稅，依稅捐稽徵法第34條第1項及財政部相關函釋規定，各稅捐稽徵機關對確定之重大欠稅案件之欠稅人姓名或名稱與內容，應於每年7月1日至12月31日公告刊登於機關網站，並視欠稅變動更新公告內容。

我國自2010年起每年例行公布欠稅大戶名單，稅務警示有所效果，2010年公告欠稅案件計徵起20.3億元、2011為25.79億元、2012年為13.15億元、2013年為18.56億元、2014年為16.49億元、2015年為16.89億元、2016年為13.45億元、2017年為11.9億元、2018年為11.07億元、2019年為5.63億元、2020年為4.64億元。

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