日本供應台灣124萬劑AZ疫苗今（4日）下午抵台，然而近來有媒體指出，這次日本援助台灣疫苗之所以會成功原因，是副總統賴清德打電話向日本前首相安倍晉三親信所致，對此，資深媒體人周玉蔻痛批，什麼時候了，攬什麼功？要賴身邊的人閉嘴。網友驚訝表示，民進黨黨內互打了嗎。

對於有媒體披露賴清德奔走，並探日本助台灣等消息，周玉蔻今在臉書發文表示，恕她說一句實話，為了賴清德好，那些轉傳來轉傳去，說賴清德一通電話，安倍通關，送出疫苗的說法，還是收起來吧，賴身邊的親信，現在最該做的，是「閉嘴」，什麼時候了，攬什麼功？賴清德也應該制止這種現象。

針對周玉蔻在臉書的言論，批踢踢網友表示，「黨內互打囉」、「我要看到血流成河」、「可憐，內鬥內行，治國外行」、「網內互打，又要變中共同路人了」；另有許多網友在周玉蔻這篇PO文下方留言稱，「他旁邊的真的嘴巴都很大，例如那個國文英文的」，周玉蔻也回應，「是」；還有網友表示，「別爭功，人民的眼睛是雪亮的，只有感謝日本各界人士」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

綜合媒體報導，促成日本提供疫苗助台的關鍵起點，其實是駐日代表謝長廷在5月24日邀請美國駐日大使楊舟（Joseph Young），以及前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人，到官邸餐敘，席間討論到疫情的議題。當時，薗浦健太郎提議，可以將日本的AZ疫苗提供給疫情正在升溫的台灣，而楊舟也認同這是不錯的方法，雖然「台日美」三方有初步共識，但也都認知到後續待處理的，是複雜繁瑣的法律與政治問題。

另有國安高層說，謝長廷第一時間向總統蔡英文回報後，蔡英文隨即指示國安與外交系統總動員，「低調保密、全力達陣」是最高指導原則。蔡英文請賴清德，也指示外交部長吳釗燮、謝長廷、台日關係協會會長邱義仁，積極透過各種管道，與日方聯繫爭取洽談，而賴清德在第一時間便透過長年經營對日關係的管道，向日本重量級人士表達期待日方能夠協助台灣，也獲得初步的正面回應。國安高層強調，這項計畫從頭到尾都是蔡政府的最高機密，可以說是國安與外交系統全面總動員的「十日寧靜作戰」。

(中時新聞網)