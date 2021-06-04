彰化縣職場感染中，有出現醫院感染，不排除是院外感染帶進醫院。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

南彰有醫院傳出有護理人員和病患確診，人心惶惶，網路不滿隱匿疫情，彰化縣衛生局葉彥伯今天說明，彰化縣已公布源不明感染源，其中有職場感染，就是指這家醫院，為長照機構的住民住院，篩檢是陰性，要出院主動篩檢呈現陽性，緊急全院大師檢，2名病人、1名護理人員也都是陽性，不排除是院外感染造成，強調不會成為部桃醫院翻版。

葉彥伯表示，目前該醫院只出不進，慢慢把病人遷出，所有住院病人和醫護人員都已經採檢，第一階段篩檢都已經告一段落，下階段會持續匡列、進行後續隔離，會持續篩檢，保持密切聯繫。高風險熱區和清淨區都分倉分流。

葉彥伯指出，是院內病床感染還是院外仍要疫調，不排除是院外帶進來，因為病毒有14天潛伏期，感染源還在釐清當中，後續更重要是預防感染持續擴散。包含有接觸人員都會進行隔離，高風險更會密集篩檢。

由於該醫院也是主要快篩採檢的重點醫院，葉彥伯指出，病人和篩檢站是兩部分，是否停止篩檢工作，等待中央指示。但強調，不會重演部立桃園醫院的事件，因為確診個案，都是主動篩檢出來的，相關個案都已經進行隔離，不至於會進行封院，之後會進行完整報告。

(中時 )