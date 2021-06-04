香港女星張柏芝前陣子在競賽節目《乘風破浪的姐姐2》，展現演戲外的另一面，雖然最後沒獲得成團資格，但她認真又傻大姐的性格又讓她成功圈粉；而41歲的張柏芝身材外貌變化一直受討論，最近她曬出游泳素顏自拍，狀態仍保養極佳，有粉絲更忍不住讚嘆「永遠的14歲」。
今（4）日下午張柏芝在IG曬出一組在泳池的自拍，她穿著細肩帶黑色泳裝，在一處室內游泳池，在池畔邊休息時隨手自拍；畫面中張柏芝一頭長髮全濕了，其中一張照她對著鏡頭靦腆微笑，沒有上妝的模樣，水汪汪大眼睛顯得格外有神。
張柏芝的其他3張照片還特地用了護目鏡特效，再露出燦爛微笑，一口標準白牙也超搶鏡，從背景沒看到其他人，彷彿她將整個泳池包場；她的自拍照馬上被粉絲分享討論，「姐姐太美了吧」、「永遠14歲的張柏芝」、「女神」、「出水芙蓉」、「又再耍美了，受不了，已戀愛」。
今年已41歲的張柏芝罕見曬出泳裝照，狀態看起來絲毫不像生個3個小孩的媽，從出道至今就已盛世美顏驚豔眾人；張柏芝在《乘風破浪的姐姐2》結束後，也積極參與多部綜藝節目，像是最近在《讓生活好看》中，還透露想生女兒，引起網友熱議。
(中時新聞網)
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