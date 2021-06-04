測試大廠京元電子(2449)苗栗竹南廠爆發群聚感染，截至3日已有67人確診，為避免感染擴大，京元電公告將自今晚7點20分起停工2天，針對新竹總部及苗栗竹南、銅鑼廠區進行徹底清潔消毒。預期影響月營收4～6％，將透過產能調配彌補損失。

指揮中心表示，5月30日接獲京元電通報，有2名居住於公司宿舍的菲籍移工採檢陽性，衛生單位隨即進行擴大匡列與採檢，截至3日已有67人確診，包括8名本國籍及59名菲籍移工，已匡列接觸者323名、並已採檢321人，相關疫調持續進行中。

為避免感染擴大，京元電自3日起針對7300名員工展開普篩，指揮中心亦表示已即刻設立前進指揮所，由衛福部醫福會執行長王必勝擔任指揮官，並由疾管署防疫醫師介入指導緊急防疫措施及疫調，積極協助地方政府及廠商進行防疫。

指揮中心指出，京元電相關移工宿舍人員4～6日休假禁止外出，且移工宿舍內部需進行人員降載、分流，擴大社交距離。廠區工作則須將移工與本國勞工分流，避免造成進一步社區傳染。

同時，指揮中心請仲介公司儘速盤點移工名單，以利各相關電子廠預作準備及人員分流。各相關電子廠及宿舍須增設篩檢點，加速找出個案，快篩陽性者優先送至集中檢疫所及加強型防疫旅館，快篩陰性者加強衛教，相關翻譯作業已請勞動部協處。

京元電對此發布重訊，表示產線自今晚7點20分起全面停工48小時進行清消，對當月產能不受影響，產量則預期影響4～6％、約占6月營收4～6％。待清消作業完成後，將透過產能調配彌補產能損失，預估對公司全年財務、業務無重大影響。

據了解，京元電規畫利用停工48小時期間，針對新竹總部、苗栗竹南7廠區及銅鑼2廠區同步進行清潔消毒，屆時將停機不停電，預計自周日（6日）日班復工，並自7日起將執行員工分流，包括居家辦公及公司辦公，共分3班各上班2天。

(時報資訊)