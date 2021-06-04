不動產代銷海悅(2348)5月合併營收為新台幣3.28億元，前5月合併營收19.87億元，年增率分別為53.95％與114.89％。

台灣新冠疫情五月急速升溫，因應本土疫情持續嚴峻，CDC提升全國疫情警戒至第三級，海悅恪守政府防疫規範，接待中心每一時段只接受一組客人，以致來客數量減少，惟公司原以北台灣的個案銷售為主，近年來代銷版圖已擴張至南台灣，提高服務之涵蓋性與專業性，隨著全台建案銷售量逐年成長下，5月份雖未能有傳統520行情，仍保持業績穩健，相較去年同期成長53.95％。

海悅表示，去年全球因新冠肺炎的漫長疫情影響，各國無不提出紓困方案與超寬鬆的貨幣政策，利率將長期維持一段時間於低檔。今年我國經濟發展朝向穩健溫和速度成長，央行貨幣政策持續維持適時寬鬆，資金成本將會處於相對低檔，雖台灣房市目前受到本土疫情嚴峻影響，公司與接待中心皆採取最高規格的防疫措施，以致來客數減少，然觀察資金、利率與剛性需求等因素，並參考歐美疫情經驗，後續隨著疫苗的到貨與施打、疫情得以掌控，房市的買氣仍有遞延發酵的機會，並不會受到疫情影響而消失。

全國多家企業五月力挺防疫，海悅也捐款予台北市、新北市與台南市政府各300萬元與璟都基金會100萬元，合計1,000萬元防疫救助金，齊力為前線的防疫醫護人員、警政消防人員等，增添防疫保護等相關設備，齊心為台灣守護家園。

(時報資訊)