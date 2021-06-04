台中市陸續接獲中央配發83600劑新冠肺炎疫苗，最近一批27000劑經4天也已完全接種完畢，台中市長盧秀燕4日在中市流行疫情指揮中心記者會上表示，中央臨時通知4日再撥補5千劑，這批將優先給長照機構工作人員接種。

盧秀燕表示，中央臨時通知下午會再來5千劑，她強調，秉持著疫苗來就馬上打，絕不耽誤，一收到這5千劑，6月5日就會在快打站開始進行施打，這一批疫苗會以長照、養護機構的工作人員、照顧員為主，因為數量很少，住民還打不到。

她強調，北部地區發生長照養護機構大量染疫確診甚至死亡的案例，因而她曾經呼籲中央要盡快的撥發疫苗讓長照養護機構的人員跟住民可以優先施打，她也說，先讓第一線在照顧住民的長照、養護人員打疫苗後，至少先讓照顧的人本身減少風險，而且也避免帶來風險。

此外，還有一些劑量會讓前線的防疫救護人員接種，包括空中警察救護隊、負責驗關的航警隊人員，她強調，預計5千劑一天就會打完，早一天打完就可早一點建立防護網。

(中時 )