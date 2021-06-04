彩雲颱風來襲，農業局呼籲農友加強防範雷雨，做好田間排水並注意搶收安全，以減輕損失。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

受彩雲颱風進逼南台灣影響，可能為南台灣帶來豪大雨，高雄市副市長林欽榮4日上午視察相關防汛整備及現場測試並聽取水利局防汛作為簡報，農業局則呼籲農友加強防範雷雨，做好田間排水並注意搶收安全，以減輕損失。

水利局表示，前鎮河沿線低漥地區箱涵排水受潮汐影響，無法重力排出，沿線自上而下，設有鎮昌一巷、鎮東一街，鎮東三街及鎮州四處抽水站，共設有9台抽水機，抽水能量達3.24cms，除進行每月例行維護保養及專人24小時待命操作外，已於彩雲颱風豪雨前完成各抽水站整備作業。

林欽榮也親自測試抽水機運作狀況，啟動抽水正常，並指示彩雲颱風及後續汛期期間請水利局應加強各抽水站的操作整備，確保功能正常，避免民眾受淹水之苦。

農業局則呼籲農友，為防強降雨影響，已屆收穫期的水稻若遇倒伏，須注意田間排水，避免穗上發芽造成損失，正值採收期的荔枝，採收時注意自身安全，木瓜、番石榴等果樹，應適度修剪枝條並清除田間殘枝落果，以免影響田間排水，其他適逢收穫期的蔬菜及果品，可適時採收，以減少損失。

由於去年是56年來首次沒有颱風，加上今年春雨少、梅雨遲到，面臨百年大旱，南水局已經持續抗旱一整年，目前還未完全解旱，彩雲颱風來臨之際，南部主要水庫水位仍在低檔，其中曾文水庫蓄水率約4.69％、南化水庫蓄水率約16.27％、牡丹水庫蓄水率約29.54％，南水局密切注意集水區降雨及下游河道情形，調控水庫水位及放水量，也呼籲民眾隨時留意所在地上游水庫調節性放水或洩洪訊息，放水期間請遠離河床以確保安全。

(中時 )