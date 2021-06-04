中央銀行公布5月底我國外匯存底金額為5,429.78億美元，較4月底增加18.68億美元，為連續二個月增加。

央行外匯局局長蔡烱民表示，5月外匯存底變動主要因素，包括外匯存底投資運用收益，及主要貨幣對美元匯率變動，即以歐元等貨幣持有的外匯，折計成美元之後產生的變動。

蔡烱民指出，5月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計7,154億美元，約當外匯存底132％，較4月均為減少。

(工商 )