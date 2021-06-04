5月外匯存底 月增18.68億美元至5,429.78億美元 16:502021/06/04 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行公布5月底我國外匯存底金額為5,429.78億美元，較4月底增加18.68億美元，為連續二個月增加。 央行外匯局局長蔡烱民表示，5月外匯存底變動主要因素，包括外匯存底投資運用收益，及主要貨幣對美元匯率變動，即以歐元等貨幣持有的外匯，折計成美元之後產生的變動。 蔡烱民指出，5月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計7,154億美元，約當外匯存底132％，較4月均為減少。 《金融》5月外匯存底金額為5429.78億美元 不畏疫情 外資5月淨匯入逾900億元 (工商 ) #億美 #外匯存底 #變動 #折計 #月底 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美5月非農就業人口增幅 低於預期 22:082021/06/04 財經 大陸疫苗接種 破7億劑次 04:102021/06/04 產業財經 江興鍛5月合併營收創同期第二高 12:392021/06/04 財經 傳投資大亨艾克曼旗下SPAC將收購環球音樂 估值約400億美元 10:552021/06/04 財經 《半導體》穩懋5月營收月增1.78％ 南科廠房興建工程啟動 17:062021/06/04 財經 《商情》憂美國收緊貨幣政策 銅價跌破10,000美元 09:102021/06/04 財經 《電腦設備》產能滿載 華孚前5月營收年增逾5成 15:072021/06/04 財經 經部584億救命錢 服務業員工每人最多領4萬 04:102021/06/04 財經要聞 5G需求暢旺 北美半導體設備出貨連4月新高 16:042021/06/04 財經 《產業》Q3全球動起來 專家預言：布倫特油價可望挑戰百元美元 12:512021/06/04 財經 《產業》黑石集團13億美元 收購IDG集團 12:172021/06/04 財經 財經熱門新聞 高端又跌停了 男大生慘賠1500萬 網狂起底驚人背景 - 財經 急難家庭每戶1-3萬元 生意掉5成定額補貼 - 財經焦點 - 中國時報 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 京元電確診連環爆 網預言：這家若停工會收到很多疫苗 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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