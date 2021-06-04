大陸人大法工委4日表示，印花稅法草案二次審議稿擬適當降低稅率，進而明確印花稅的徵稅範圍，並完善稅收優惠規定。消息隨後引發中國券商股早盤尾段快速拉升。隨後第一財經報導引述相關部門指出，此次印花稅法草案修改，並不涉及降低證券交易印花稅稅率問題。

路透引述大陸全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉表示，常委會第26次會議於2021年2月對印花稅法草案進行初次審議。為使印花稅實際運行基本平穩，總體上維持現行稅制框架不變，同時根據各方面的意見，擬對草案作完善性修改。受該消息激勵，中國券商股直線拉升。

大陸證券時報隨後報導，根據2018年11月的「印花稅法（征求意見稿）」指出，證券交易印花稅的納稅人或者稅率調整，應由國務院決定，並報全國人大常委備案，故證券印花稅短期內下調的可能性不高。第一財經引述消息人士指出，本次印花稅草案修改，不涉及降低證券印花稅議題。

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