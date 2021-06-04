大陸外交部4日舉行例行記者會，有記者提問，有報導稱美國以豁免侵華日軍「731部隊」戰犯戰爭責任為條件，獲取「731部隊」進行人體實驗、細菌實驗、細菌戰、毒氣實驗等方面數據進行生物武器研究。迪特里克堡基地正是在此基礎上快速發展成為美國生物武器研發基地。該基地目前仍保留著美國軍方一個P4生物實驗室。發言人對此有何評論？

對此，大陸外交部發言人汪文斌在回應中稱，注意到有關的報導，報導提及在731部隊炭疽菌實驗報告、鼻疽菌實驗報告、鼠疫菌實驗報告三份人體實驗報告的封面上，分別寫有「馬里蘭州迪特里克堡基地生物戰實驗室化學部隊研究與開發部，此函歸還至戰後總部檔案部」的字樣，並蓋有達格威實驗基地技術圖書館的黑色墨印。

汪文斌指出，二戰結束後，美國在幾年時間內陸續派迪特里克堡基地的細菌戰專家前往日本，向包括731部隊頭目石井四郎在內的731部隊的主要成員瞭解日本細菌戰的情況。美國為了得到731部隊細菌戰的數據資料支付了25萬日元，美國甚至向世界隱瞞石井四郎以及731部隊的滔天罪行，還讓石井四郎成為迪特里格堡的生物武器顧問。美國媒體還披露，迪特里格堡保存放著大量嚴重威脅人類安全的病毒，並且存在許多安全隱患和漏洞。

汪文斌稱，據專家分析，美國遍布全球的200多個實驗室分布，同近年來一些危險疾病和病毒蔓延始發地的分布情況非常相似。「聯繫到上述美國軍方與731部隊互相勾連的歷史，我們很想知道，美國在境內外開展生物軍事化活動的重重疑雲什麼時候才能揭開？美國什麼時候能給國際社會一個負責任的交代？」

(旺報 )