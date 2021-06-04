行政院長蘇貞昌今（4日）下午回應，大陸疫苗依目前我國法律是不能進來。（行政院提供）

日本捐贈124萬劑新冠肺炎疫苗給台灣，大陸國台辦也表態要捐疫苗，對此，行政院長蘇貞昌今（4日）下午回應，大陸疫苗依目前我國法律是不能進來。

蘇貞昌說，對於任何關係國人健康的疫苗，政府都以非常嚴謹的態度，注重安全性、有效性，同時用科學檢驗，並且要符合法律規定。大陸疫苗依目前我國法律是不能進來，同時中國對於所生產的疫苗，相關的資料、數據都不給外界清楚瞭解，也沒有辦法知道它的安全性、有效性。

(中時 )