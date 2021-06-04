國台辦也要捐疫苗 蘇貞昌：法律規定不能進來 16:582021/06/04 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌今（4日）下午回應，大陸疫苗依目前我國法律是不能進來。（行政院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今（4日）下午回應，大陸疫苗依目前我國法律是不能進來。（行政院提供） 日本捐贈124萬劑新冠肺炎疫苗給台灣，大陸國台辦也表態要捐疫苗，對此，行政院長蘇貞昌今（4日）下午回應，大陸疫苗依目前我國法律是不能進來。 蘇貞昌說，對於任何關係國人健康的疫苗，政府都以非常嚴謹的態度，注重安全性、有效性，同時用科學檢驗，並且要符合法律規定。大陸疫苗依目前我國法律是不能進來，同時中國對於所生產的疫苗，相關的資料、數據都不給外界清楚瞭解，也沒有辦法知道它的安全性、有效性。 批疫苗取得牛步 藍黨團展開為期一週快閃討疫苗 比蕭敬騰更早 佩甄尪也打了大陸國藥疫苗 曝接種後反應 (中時 ) #疫苗 #蘇貞昌 #法律規定 #大陸疫苗 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本送台疫苗 美女發言人稱幫大陸澄清一件事 09:192021/06/04 政治 立委批「疫苗支票」跳票 2成醫護還沒拿到去年津貼 12:392021/06/04 政治 小英會工商團體 企業聚焦多元採購疫苗 04:102021/06/04 財經要聞 日贈台AZ疫苗 國台辦：安全充足的大陸疫苗才能有效抗病毒 12:112021/06/04 兩岸 日女星才挺身救台灣血荒 見網淚謝日本捐疫苗笑吐這句話 12:282021/06/04 娛樂 日本捐124萬AZ疫苗援助台灣 夢多讚「台日是真的好朋友」 09:112021/06/04 娛樂 日本疫苗助台 國安外交總動員 國安高層解密「十日寧靜作戰」 12:132021/06/04 政治 日擬贈千萬劑AZ助台 急診醫：可望達成群體免疫 09:132021/06/04 生活 台中河堤綁滿黃絲帶 民眾怒：台灣需要疫苗 13:002021/06/04 政治 感謝日本捐124萬劑AZ疫苗給台灣 江啟臣批蔡政府自大、官僚致防疫最大破口 12:372021/06/04 政治 大陸疫苗接種 破7億劑次 04:102021/06/04 產業財經 政治熱門新聞 紓困4.0補助今發放！勞工最高領3萬 申請資格內容懶人包一次看 - 政治 朱學恒改送這8字花籃給侯友宜 上萬人大讚 - 政治 政黨最新「民調」出爐 國民黨、民進黨差距拉開了 - 政治 瀕臨死亡交叉 蔡英文民調跌破5成、防疫成績首見不及格 - 政治 紓困4.0懶人包！勞工最高領3萬 申請資格內容一次搞清楚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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