台北捷運劍南路站列車4日驚傳冒出濃煙，整座車廂霧濛濛一片，讓網友直呼太恐怖，還以為車廂要爆炸了，北捷表示，該車因推進斷路器跳脫才會冒煙，行控中心已請35位乘客先行下車，改搭下班車，並在2分鐘內處理完畢，目前營運正常。

有網友在臉書「報廢公社」社團貼文，指出他剛剛搭車到捷運劍南路站，但一下車就發現濃煙幕布，整個車廂都被波及，讓他擔憂車廂是否要爆炸了，其他網友見狀也紛紛留言「太可怕了」、「發生什麼事？」

北捷表示，下午16時11分從文湖線劍南路站往動物園方向的1部列車，因出現推進斷路器跳脫警訊，車下飄出些許煙霧，行控中心立即依SOP準則，請車上約35位旅客先行下車，改搭下班列車，約莫在2分鐘內排除狀況，目前營運正常。

北捷說，列車發生異常時，行控中心有立即加強列車與車站廣播及旅客引導，至於列車異常原因，將於收班後詳查。

(中時 )