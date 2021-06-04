23歲大陸女星宋祖兒是童星出身，清純可愛的外型深受粉絲喜愛，曾演出《寶蓮燈前傳》、《九州縹緲錄》、《上古密約》等電視劇作品。然而她近日主演新戲《陪你逐風飛翔》殺青，一張與3位女臨演的留念合照就在陸路瘋傳，因為照片中的3位妹子高顏值絲毫不輸宋祖兒，令網友訝異現在的素人妹子都這麼好看嗎？

宋祖兒主演新戲《陪你逐風飛翔》最近殺青，其中一位臨演妹子在社群網站分享與宋祖兒的合照，意外引發討論。因為合照中3位女臨演的顏值絲毫不輸宋祖兒，反而有艷壓之勢，引爆網友熱烈討論，「明星跟普通人的差別果然靠包裝」、「宋祖兒的臉竟然是最大的」、「現在臨演都這麼好看嗎」、「居然是臨演贏了」。

導演沙維琪上傳殺青大合照，意外揭臨演妹子靈修圖容貌。(取自沙维琪微博)

然而真相是殘酷的！因為該戲導演沙維琪也在微博放出了一張殺青大合照，就被網友發現被狂讚「比宋祖兒還美」的2位女臨演也在其中，但少了修圖軟體，2位臨演妹子的顏值似乎也有些落差，讓網友看了相當崩潰，直呼「這是同兩個人？」、「救命，P圖技術好強」、「想過會修圖，但沒想到P這麼狠」、「整個臉P小了快一半」。

更有網友爆料，他只是在臨演妹子上傳合照下方留言表揚了一下對方的P圖技術，並鼓勵她開班授課，就不意外地被刪除留言了。

大陸女星宋祖兒外型清新可愛。(取自宋祖兒微博)

(中時新聞網)