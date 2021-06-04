A股4日先跌後升，上證指數高收7點，終止兩連跌，3,600點關口得而復失。兩市成交額合計為人民幣（下同）9,375億元。總結本周，滬指累計下跌0.25％。

香港信報報導，上證指數4日早段曾跌22點，跌幅為0.62％，低見3,561點，其後止跌回升，最高見3,618點，升34點，漲幅為0.97％，尾段升幅收窄，4日收市報3,591點，升7點，漲幅為0.21％，成交額為4,352.81億元。

深成指低開高走，早段曾跌93點，跌幅為0.63％，低見14,667點，隨後轉升，最多升228點，漲幅為1.55％，高見14,989點，全日收市報14,870點，升109點，漲幅為0.74％，成交額為5,021.75億元。

滬深300指數收報5,282點，升26點，漲幅為0.51％；創業板指數報3,242點，跌40點，跌幅為1.28％。

各類股個別發展，化工、金融股升逾1％；水泥股靠穩；石油股跌逾2％；煤炭、電力股跌逾1％；有色金屬、鋼鐵、房地產股偏軟。

(工商 )