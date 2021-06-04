一名男性確診老翁今（4日）下午2點多在新北市亞東醫院內疑似持拐杖攻擊護理師後逃逸，板橋警分局指出，已接獲通報，目前正調閱監視器追緝，經過民眾通報，該名老翁疑似逃回板橋住家，目前同已派員前往板橋住家圍捕追緝，將盡速尋找該名確診老翁，避免民眾恐慌。

(中時新聞網)