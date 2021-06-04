國內疫情嚴峻仍澆不熄了人與人連結的熱度，高市警方發現有應召業者看準疫情下宅經濟、外送餐模式，性交易改採下單預訂，再由馬伕外送小姐到府服務；警方在鳳山摩鐵逮獲2馬伕載小姐應召，警為防堵疫情破口，不等小姐脫衣就衝入房間查緝，也將追查幕後應召集團。

據了解，23歲郭女3周前由桃園南下，和高雄34歲林女都是應召站旗下小姐，昨天由55歲馬姓、37歲曾姓等馬伕，載到鳳山區2家汽車旅館，準備與嫖客連結；由於嫖客是員警假扮，警方再確認應召業者改採外送服務的證據確鑿，在2女進房準備嘿咻之際，不等女子脫衣洗澡，立即衝入房間查緝，也逮捕在旅館外等候的馬伕。

警方表示，全台防疫三級警戒，中央早已要求八大特種娛樂等場所暫停營業，就連餐廳也只能外帶，於是外送餐服務成了當下最夯模式，但警方網路巡邏，卻驚見應召站以「外送茶」、「外送到府」服務，繼續送小姐賣淫。

而這4人被警方逮著正著，警方進一步查核4人身分並比對網站資料，確認是否為染疫失聯對象，其中林女在網站中自稱年僅23歲，與當下的34歲容貌有明顯落差，一度懷疑為假冒身分的染疫失聯者，進一步比對原來才發現是「修圖修太大」產生誤會。

所幸4人均未有發燒、咳嗽等染疫症狀，押送期間警方仍不敢大意，額溫槍、口罩、酒精、全套防護衣等防疫配備全副武裝，依高規格防疫措施辦理，杜絕可能傳染途徑；全案詢問後依傳染病防治法、妨害風化移送高雄地檢署偵辦。

(中時 )