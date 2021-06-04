企業為網羅一流菁英，面試一旦發現優秀人才，莫不希望火速發給錄取通知，以免被同業捷足先登。但這樣的流程認知可不一定適用在所有公司，這發生在與台灣相差12249公里的美國公家單位。有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」分享自己應試美國公務員的過程，據網友側面觀察，沒錄取的2~6周就收到答覆，超過2個月沒消沒息的，即可能是「應該上了」。

對台灣國考考生而言，有人選擇國考是認為鐵飯碗不會失業，但有人則是看準部分級階免面試這一關，只要全力衝刺筆試就有機會上榜。但在美國，公務員不僅要考技能測試，還有面試這關。

談到美國公務員面試關卡，給人有種像是進了法院的fu，由不得肅然起敬。一開始，先念日期、單位職務、現場出席者、誰為面試官等等的制式發言，然後會問面試者是否看過職務內容敘述，若該單位面試前沒有揭示職務內容，則會在開場時當場簡述。

接下來，所問的問題幾乎與學經歷相關，要你敘述一下與你應徵職務有相關的經歷，題目約10~15題以內。整個過程都是先念問題，面試者回答，大約15~20分鐘內結束。也有因單位不同，可能會遇到3~4位面試官輪流問，雖只問10題，卻要花上45分鐘的時間。

由於美國是個民族大融爐，面試時多有禁忌不能提到種族或私人資訊。原PO提醒考生，回答過往工作經驗時，最好「不時帶到 job description有提到」，這樣的句子，以突顯你是有在注意這資訊，提高能見度。最後，這位上榜強人再給考生打一劑強心針，能走到面試這關，表示你已有相當能力勝任這份工作，要對自己有信心。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因應不同產業性質、企業屬性，文化、氛圍也會差很大。想要成為其中一員，讓面試官一眼看見你的好，最有效的方法就是「投其所好」。投其所好指的，就是從「經驗」、「回覆」、「理念」與企業產生高度連結。例如，可以提及過去經歷，或專業技能與現應徵職務有高度相關；或像原PO將考官最愛的字眼帶入回答中。

另外，若考官談及公司理念時，亦可點頭表達認同。這些訣竅及方法都可以在「面試經驗暨工作甘苦談」找到，快來搜尋你所需要的職務或企業的相關資訊吧。

(中時新聞網)