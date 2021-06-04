藝人伊能靜與前夫庾澄慶所生的兒子小哈利已經19歲，去年申請上倫敦聖馬丁藝術學院、紐約帕森設計學院兩間名設計學院。今（4日）一名女性在個人IG發文與小哈利的合影照，並寫下：「biting special boy（咬這個特別的男生）」小哈利也在該貼文留言回應：「Forever and ever（直到永遠）」引起網友們的關注。
小哈利曾在節目鏡頭上表示：「媽媽在生活上對我是非常照顧，每天都因為不想要我隨便叫外賣，就會做菜給我吃，媽媽很支持我做自己喜歡的事。」伊能靜上月（26日）在個人微博上表示：「外出工作的日子，每天阿姨都會把兩兄妹吃的三餐飲食拍照給我，就算不在他們身邊，也能知道他們的情況。」
她坦言：「尤其兩個孩子都是過敏體質，確認他們有好好吃飯，心裡會踏實很多，每個媽媽都有自己一千種愛孩子的方式，必須放手的時候，悄悄的隱身，以不打擾的方式，關心著孩子。」曾經在大陸綜藝節目《我的小尾巴》表示：「快一年沒見到小哈利。」相當不捨兒子獨自一人在美國留學生活。
伊能靜日前在個人微博分享練唱影片：「今天是為了草莓音樂節練唱，而站在初舞台上，當時我說是為了想唱兒子的歌，所以來到這個舞台。」站上草莓音樂節舞台，現場演唱歌曲的時候，並在現場大聲說兒子是她的驕傲，她坦言，兒子給我一些啟發，並發現自己最愛的還是唱歌。
(中時新聞網)
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