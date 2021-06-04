台中女中畢業典禮受疫情影響，將於明天上午9點在Youtube首播，帶領學生回顧3年來校園點滴。（台中女中提供／林欣儀台中傳真）

受疫情影響，全國各級學校停課，畢業典禮也改採線上舉辦，為讓畢業生留下深刻印象，台中女中以《拾‧光》為主題錄製影片，5日上午將在Youtube首播畢業典禮，校方並準備大禮包贈送給畢業生。明道中學也以「迪士尼的夢想世界」為主軸，舉辦餐旅群線上成果展，秀出學生們的好技藝。

取名為《拾‧光》的畢業典禮影片以台中女中線上教室為背景，透過時光機器帶領學生回到3年前剛入學的青澀時光，接著回憶3年來在學校的點點滴滴，影片中穿插著問答活動、內容包括校園大小事，盼學生透過此種方式回憶3年來的生活，也藉此提高學生參與感。

校方表示，往年的畢業典禮中，都會以班級為單位，讓畢業生錄製影片，藉以向師長表達謝意，現在則改由校長及各處室主任分別進入各班線上教室表達祝福、告別，期盼在疫情時代，畢業生也能擁有屬於自己線上必點的獨特回憶，藉以拉近情感，為高中生涯畫下難忘句點。

值得一提的是，畢業典禮舉辦前，畢聯會特別推出IG動態貼圖與大禮包活動，其中，大禮包以郵寄方式送到畢業生手中，裡面包含有畢業生胸花、畢典紀念品Ｌ夾、邀請卡、明信片及口罩、家長會特別設計的紀念胸章，許多畢業生收到裡包時大呼「好驚喜」。

此外，明道中學「迪士尼夢想世界」餐旅群畢業成果展，特別將原本規畫中的實體成果展轉變為線上，透過影片呈現學生們在中餐、西餐、烘焙及調酒等各方面的專業能力，校方強調，要在短時間內將成果展轉為線上需要統合老師與學生意見，是項挑戰、但也是機會，盼透過網路讓更多人看到學生們的努力。

(中時 )