LINE近日謠傳苗栗頭份市場有賣水果的1家10口在醫院隔離，經調查局溯源追查，散布者是北部的林姓女子。（調查局提供）

新冠肺炎疫情持續嚴峻，根據已公布的確診者足跡，發現市場是染疫熱區，相關疫情假訊息也在網路上四竄。LINE近期2則謠言與苗栗頭份、新北新店的市場有關，法務部調查局溯源查出2名散布者的身分，將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送各轄區地檢署偵辦。

LINE近日謠傳「三灣個案(10人大家庭)的家人在頭份市場(早市)賣水果」、「豈知今日校正回歸確診，全家十口集體於頭份為恭醫院隔離中」，該訊息是有人假藉村長名義轉發，並將居家隔離誇大為醫院隔離，調查局溯源查出是北部林姓女子散布。

苗栗縣調查站3日約談林女到案，林女承認散布該消息，供稱訊息來自其他LINE群組，是基於好意提醒他人才轉傳，但沒有查證。全案將移送新北地檢署偵辦。

另則LINE假訊息是「狂咳男……已經被查出，在新店信義里=＞寶安街北邊，正好是，大坪林捷運站後面！」、「新店品味香隔壁的自助餐店，今晚7點有確診者剛被帶走」、「仁愛市場，郵局對面，中正國宅對面」。

調查局向當地里長及自助餐店查證，實際上無人確診，但謠言已衝擊店家生意，經溯源追查確認是北部張姓男子散布，但新北市調查處2度約談，張男都拒絕到案，全案將移送台北地檢署偵辦。

(中時 )