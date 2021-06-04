特斯拉執行長馬斯克發布一條推文，暗示他不再喜愛全球最大加密貨幣，周五比特幣等加密貨幣大跌。

馬斯克在推特上發布一張情侶鬧分手的迷因圖，內容是女方說：「我知道我說過如果你再用聯合公園（Linkin Park）的歌詞，我們就玩完了，但現在我有別人了。」男方說：「所以到最後這根本沒差？」（聯合公園的歌詞）

馬斯克他並在貼文中附上#Bitcoin標籤和一個心碎的表情符號。

根據Coin Metrics報價，比特幣在美東時間周五凌晨3點左右下跌近6%，報36,432美元。其他數位貨幣亦跟進走跌，排名第二大加密貨幣以太幣下挫7%，報2,600美元，近來受馬斯克青睞的狗狗幣下挫近8%，約為36美分。

比特幣經歷了瘋狂的一年，今年4月漲破64,000美元，創下歷史新高，但在接下來一個月卻暴跌至險些跌破30,000美元。目前比特幣較歷史最高價跌逾40%，但今年以來仍然上漲近30%。

這並非馬斯克的加密貨幣推文第一次左右市場走勢。上個月，馬斯克發文表示，基於環保考量，特斯拉將停止接受以比特幣付款購車。當時比特幣應聲暴跌，亦拖累其他加密貨幣重挫，一天之內整體加密貨幣市值就蒸發數千億美元。

摩根大通本周出具報告指出，機構投資人不會逢低買進比特幣，並暗示該加密貨幣價格可能進一步走跌。

(時報資訊)