國內新冠肺炎疫情延燒，彰銀(2801)為確保員工及客戶健康，在維持金融營運不中斷考量下，宣布於7～14日期間，將南港科學園區及晴光2家分行的營業時間，調整為中午12點至下午3點，成為第9家宣布調整分行營運時間的銀行。

金管會5月25日允許銀行可彈性調整分行營業時間、6月1日再允許若同一分行逾半數員工須居家隔離，銀行可先暫停分行營業再函報備查。截至目前，已有台灣花旗、台灣星展、聯邦、京城、凱基、台中、王道、玉山、彰銀等9家銀行宣布調整分行營業時間。

彰銀表示，南港科學園區分行及晴光分行日前相繼通報員工確診後，已調派備援人力進駐服務客戶。惟目前疫情尚未趨緩，經考量營業場所同仁安全、客戶權益及指揮中心減少人員流動強化防疫措施等因素，決議縮短2家分行營業時間。

彰銀呼籲民眾多加利用網銀、行動網銀APP、線上櫃檯及網路ATM等數位金融服務，減少群聚與實體接觸，降低感染風險，並將持續滾動式精進防疫措施，因應疫情變化採取異層、異地及分組分批居家辦公模式堅守崗位，維持營運不中斷，持續滿足民眾金融需求。

彰銀2日線上法說時表示，2021年首季存放款業務穩健成長，預期今年全球景氣將正向發展，但國內疫情加劇，對市場影響仍需密切觀察，將續以5大重點推展各項業務，目前存放款業務仍以達成原定成長目標不變。

(時報資訊)