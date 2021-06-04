測試大廠京元電子(2449)染疫事件越演越烈，中央疫情指揮中心(CDC)今日有宣布設立京元電指揮所，京元電也公告將自今晚7點20分起停工2天，進行徹底消毒作業，京元電為聯發科(2454)重要封測夥伴，對此，聯發科最新表示，目前與京元電緊密溝通合作中，預期京元電目前的停工計畫對六月營收將有部分短暫影響，但對於第二季、以及全年營運的成長目標依舊維持不變。

聯發科表示，與京元電緊密溝通合作中，期望將因應疫情停工之影響降至最低，聯發科預期京元電目前的停工計畫對六月營收將有部分短暫影響，但不影響第二季營收成長10~18%及毛利率的目標，此外，因終端市場需求仍然健康，聯發科全年營收成長超過40%與毛利率44~46%的目標維持不變。

聯發科先前法說會即預期第二季合併營收將可望季成長10～18％、1,188～1,275億元，也就是說，聯發科第二季營收將可望續創新高水準，同時，聯發科將上調全年合併營收目標達到年成長四成以上，並上修全年平均毛利率區間至44～46％。

聯發科最後也強調，期待在疫情之下大家互聯互助，砥礪前行，同舟共濟，互相扶持，讓台灣早日恢復正常生活。

京元電苗栗竹南廠爆發群聚感染，截至3日已有67人確診，為避免感染擴大，京元電公告將自今晚7點20分起停工2天，針對新竹總部及苗栗竹南、銅鑼廠區進行徹底清潔消毒，預期影響月產能4~6%。

(時報資訊)