大陸地區經濟復甦，加上逢夏季手搖茶飲旺季，鮮活果汁-KY(1256)5月合併營收為新台幣4.1億元，年成長28.60％，前5月合併營收18.11億元，年增率達98.78％

鮮活5月合併營收達單月歷史同期新高表現，在於中國以「快於預期」的速度展開經濟復甦，加上逢夏季手搖茶飲旺季，憑藉少量多樣的產品競爭優勢，進一步擴大市場滲透率。鮮活表示，2020年中國大陸新式手搖茶飲市場總規模首度突破人民幣1000億元，產業前景良好，公司在既有的產品基礎下，以發展水果原料、口感添加物的研發與生產為核心，因此取得與多家大型連鎖餐飲系統的合作， 使得1-5月合併營收年增98.78％

展望今年，隨著大陸持續推出促進消費、擴大內需等多項政策刺激下，中國新式茶飲市場維持穩健成長，鮮活亦將憑藉優異的產品研發實力，積極跨足果汁類以外產品，滿足市場對新鮮、健康飲品的需求，期提高與市場及客戶的黏著度，公司中長期營運表現可望持續穩健發展。

(時報資訊)