今日大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問，美國國家過敏病和傳染病研究所所長弗契聲稱要求中方公佈疑為新冠病毒源頭的9人醫療記錄，請問中方對此有何回應？

汪文斌指出，中國科學院武漢病毒研究所已經於3月23日發佈了相關的聲明。聲明表示，2019年12月30日之前，武漢病毒研究所沒有接觸過2019新型冠狀病毒，迄今為止，該所職工和研究生保持零感染。

汪文斌表示，今年1月，中國-世衛組織聯合專家組考察了湖北省疾控中心、武漢市疾控中心、武漢病毒研究所等機構，參觀了各類生物安全實驗室，與相關機構專家進行了深入坦誠的科學交流。經過在中國的實地走訪和深入瞭解，專家組一致認為，關於中國實驗室事件引發病毒這種假說是極為不可能的。

汪文斌指出，疫情和病毒早在2019年下半年多點多地出現的報導越來越多，有關美國迪特里克堡生物基地的種種疑點，以及美國在全球開設的200多個生物實驗室的，真實目的也引發國際社會的高度關注。

汪文斌表示，我們希望美方也能夠像中方一樣，採取科學合作的態度，邀請世衛組織專家到美國去開展溯源的研究，早日就迪特里克堡和美國在全球設立的200多個生物實驗室的真實情況向國際社會作出負責任的說明，為人類早日戰勝疫情，更好應對未來的突發公共衛生事件做出應有的貢獻。

弗契呼籲中國公開的病人醫療紀錄，包括武漢病毒研究所3名在2019年11月報稱不適的研究員，以及6名在2012年進入蝙蝠洞後後生病的礦工，其中3名礦工已身亡。

對於上述3名武漢病毒研究員的情況，弗契質問：「他們真的生病了嗎？如果是，他們是因甚麼生病？」他又提及6名礦工，指新冠病毒完全有可能來自蝙蝠洞，透過自然傳播或從實驗室傳播開去。

(旺報 )